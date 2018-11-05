Yalova'daki ölümle biten çarşaflı firarın sebebi bakın ne çıktı

YALOVA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp aşağıya inmeye çalışan genç kadın bunda başarılı olamayınca korkunç bir şekilde ölmüştü. Herkes kadının niye camdan çıkmaya çalıştığını merak ediyordu. İşin perde arkasından bakın neler çıktı.
Olay, dün gece Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden 42 yaşındaki Didem Kiriş isimli kadın evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.
Didem Kiriş’in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu esnada kadın dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının ölümü şüpheli bulması üzerine kadının cesedi önce Yalova Devlet Hastanesi Morguna ardından detaylı otopsi için Bursa'daki Adli Tıbba gönderildi.
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