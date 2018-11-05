Yalova'daki ölümle biten çarşaflı firarın sebebi bakın ne çıktı

YALOVA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp aşağıya inmeye çalışan genç kadın bunda başarılı olamayınca korkunç bir şekilde ölmüştü. Herkes kadının niye camdan çıkmaya çalıştığını merak ediyordu. İşin perde arkasından bakın neler çıktı.