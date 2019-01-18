Yalçın Dümer yıllar sonra anlattı! Erdoğan boşanacaksın demiş ve...

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan Yalçın Dümer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Dümer, Erdoğan'ın kendisine evliliğin 6 ay sürer' dediğini ve Erdoğan'ın haklı çıktığını anlattı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulunan Dümer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyalog ise olay oldu. Twitter

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Yaçın Dümer, Esra Balamir'le yaptığı üçüncü evliliğinden bahsederken, Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şu sözlerle dile getirdi; Twitter

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"Biz Esra Balamir'le Galatasaray Adası'nda evlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Ben yanına uğrayarak 'Başkanım teşekkür ederim. Büyük bir güzellik yaptınız kırmadınız.' dedim.



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