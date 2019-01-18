Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 ayda biter' dedi

Bir döneme damga buran usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısı anlatan Dümer, herkesi şaşırttı.

"ERDOĞAN, BU EVLİLİK 6 SÜRER DEDİ, ÖYLE DE OLDU" Dümer, Esra Balamir ile evliliklerinde Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şöyle anlattı: "Biz Esra Balamir'le Galatasaray Adası'nda evlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Ben yanına uğrayarak 'Başkanım teşekkür ederim. Büyük bir güzellik yaptınız kırmadınız.' dedim.

Çünkü oda Kasımpaşalı ben de Kasımpaşalı'yım. O yüzden bir yakınlığımız vardı. Bana gelip 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi. Ve evliliğimiz tam 6 ay sürdü. Sonra beraber maça gittik. Maçı yan yana izledik bana 'Gördün mü nasıl bildim' dedi."