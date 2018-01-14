Yakalandılar İşte Seren Serengil ve yeni sevgilisi

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in, 10 gündür birlikte oldukları öğrenildi. Arnavutköy’de görüntülenen ikili, samimi pozlar verdi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de İpek’in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu.
Seren Serengil ve Yaşar İpek’in, 10 gündür birlikte oldukları öğrenildi. Arnavutköy’de görüntülenen ikili, samimi pozlar verdi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de İpek’in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu.
Seren Serengil ve Yaşar İpek’in, 10 gündür birlikte oldukları öğrenildi. Arnavutköy’de görüntülenen ikili, samimi pozlar verdi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de İpek’in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu.
Seren Serengil ve Yaşar İpek’in, 10 gündür birlikte oldukları öğrenildi. Arnavutköy’de görüntülenen ikili, samimi pozlar verdi. Gazetecileri fark edip, mekanı terk eden çift, farklı araçlara binse de İpek’in kayıt stüdyosunda tekrar buluştu.
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