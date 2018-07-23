Yağmur Ünal'ın ilginç yatak videosu takipçilerini şaşırttı!

Türkan Şoray’ın Cihan Ünal ile birlikteliğinden olan kızı Yağmur Ünal, yatakta çektiği ilginç videosuyla takipçilerini şaşırttı.

Ünal videoda yatakta kombinezonuyla görülürken bir yandan da Ayşegül Aldinç’in ‘Yanlışsın’ adlı şarkısı çalıyor. Ünal paylaşımında sosyetenin ünlü isimlerinden Melissa von Faber Castell’i de etiketledi.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal helikopterden denize böyle atladı

YAĞMUR ÜNAL KİMDİR? Yağmur Ünal, 21 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının ilk eşi manken Sabiha Tarhan’dan olma Irmak Ünal (d.1977) adında ablası vardır. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan Liseyi İsviçre’de okudu. Sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken farklı stajlar yaptı.

Mesela Saatchi&Saatchi reklam ajansında ve bir kanalın program bölümünde deneyimleri oldu.

Üniversitenin ardından New York’ta medya üzerine master yaptı. Devamında New York’taki Mindshare Medya şirketinde 6 ay staj gördü, ve İstanbul’a dönüp TBWA reklam şirketinde iki sene çalıştı.

Yağmur Ünal, Yasemin Arslan isimli bir arkadaşıyla beraber Tokyo Medya isimli bir yapım şirketi kurdu. İlk olarak da 1 Temmuz 2013 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan “Çılgın Teyzeler” adlı yarışma programının yapımcılığını üstlendi. 8 hafta, 40 bölüm süren yarışma 23 Ağustos 2013 tarihinde bitti.

Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senayosunu Onur Ünlü’nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapmıştır. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk yapmıştır.