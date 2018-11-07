Yağmur Göçer Tv8'e bağlandı babası Ferhat Göçer'e ateş püskürdü!

"BEN PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖREN BİR KIZ ÇOCUĞUYUM": - Bu olay 3 günlük, 3 aylık ya da 3 yıllık bir mesele değil. Ben kendimi bildim bileli babamla benim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Fakat bu hiçbir zaman ekran önüne yansımadı. Ben psikolojik şiddet gören bir kız çocuğuyum. Babamın psikolojik şiddet göstermeye eğilimli birisi olduğuna dair bir belgeyi de gönderdim sizlere."