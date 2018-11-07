Yağmur Göçer Tv8'e bağlandı babası Ferhat Göçer'e ateş püskürdü!

ŞARKICI Ferhat Göçer'in kızı Yağmur Göçer, daha önce 'bana bakmıyor' diye dava açtığı babası hakkında sosyal medya hesabından yeni suçlamalarda bulununca bir anda magazin gündemine oturdu. Ferhat Göçer, iddiaların ardından her ne kadar "Evim onun evidir. İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır" şeklinde açıklama yapsa da Yağmur Göçer, bugün TV8'deki 'Gel Konuşalım' programına bağlanarak zehir zemberek sözler sarf etti. 21 yaşındaki Göçer şunları dile getirdi;
- Öncelikle Instagramda babamla resimlerimi neden kaldırmadığımı soranlar olmuş. Fotoğrafları hesabımın doğruluğundan şüphe edilmemesi adına kaldırmamıştım ama şu an itibariyle kaldırmış bulunuyorum.
"BEN PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖREN BİR KIZ ÇOCUĞUYUM": - Bu olay 3 günlük, 3 aylık ya da 3 yıllık bir mesele değil. Ben kendimi bildim bileli babamla benim çok ciddi bir iletişim problemimiz var. Fakat bu hiçbir zaman ekran önüne yansımadı. Ben psikolojik şiddet gören bir kız çocuğuyum. Babamın psikolojik şiddet göstermeye eğilimli birisi olduğuna dair bir belgeyi de gönderdim sizlere."
- Sadece 21 yaşında düşünebilen ve fikirlerini iletmek isteyen bir kız çocuğu olarak naçizane duygularımı döktüm kağıda. Yazıyı da okumuşsunuzdur. Çok ciddi dil bilgisi hatalarım da var. Çünkü bu yazı yayınlanması amacıyla yazılmamıştı benim açımdan. Sadece o yazıda ne yazılmışsa onları yaşamış bir kız çocuğu olarak hislerimi ilettim.
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