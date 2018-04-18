Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

YOĞURT: Yoğurt içerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirimin düzenlenmesine ve yağ yakımına destek olmaktadır. Yapılan bir çalışmada öğün aralarında yoğurt tüketen bireylerin öğün aralarında hiçbir şey tüketmeyenlere oranla daha fazla yağ kütlesi kaybı olduğunu göstermiştir. Özellikle de karın bölgesindeki yağların yakını artırmıştır. İçerdiği vitamin, mineraller ve proteinler sayesinde de besin değeri yüksek olan çok kıymetli bir yiyecektir. Her gün bir kase yoğurt ikindi öğünü için güzel bir alternatif olacaktır.