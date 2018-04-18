Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte bir çok insan, kışın rehavetinden kurtulup kilo verme telaşına girdi bile. Ancak bazı besinler var ki hem vücuda sağlık katıyor hem de doğru miktarlarda tüketildiğinde yağ yakımına yardımcı oluyor. İşte yağ yakan 5 besin...

Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

Kimileri kendisine uygun olduğunu düşündüğü bir diyete başlıyor, kimileri de sağlıklı olduğunu düşündüğü yiyeceklerden tüketerek fazla yağlarından kurtulmaya çalışıyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, sağlıklı bir diyette olması gereken ve kilo vermeyi kolaylaştıran besinler ile ilgili bilgi verdi. Bazı besinler içerdikleri maddeler nedeniyle metabolizmayı hızlandırmakta, tokluk hissi sağlamakta ve yağ yakımını kolay hale getirmektedir. Kişiye uygun, yeterli ve dengeli bir diyet programı içerisinde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandıran 5 besin şöyle sıralanmaktadır:

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Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

ZERDEÇAL: Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirime yardımcı olurken, aynı zamanda yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır. Ağız içinde bulunan bazı reseptörleri etkileyerek metabolizmayı hızlandırmakta, tatlı krizlerini önlemekte ve iştahı kesmektedir. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve vücutta yağ hücrelerinin birikmesini engeller. 1 çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı sıcak suda bekletip limon ve az miktarda bal ekleyerek tüketmek tüm bu etkilerden faydalanmayı sağlar.

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Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

YOĞURT: Yoğurt içerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirimin düzenlenmesine ve yağ yakımına destek olmaktadır. Yapılan bir çalışmada öğün aralarında yoğurt tüketen bireylerin öğün aralarında hiçbir şey tüketmeyenlere oranla daha fazla yağ kütlesi kaybı olduğunu göstermiştir. Özellikle de karın bölgesindeki yağların yakını artırmıştır. İçerdiği vitamin, mineraller ve proteinler sayesinde de besin değeri yüksek olan çok kıymetli bir yiyecektir. Her gün bir kase yoğurt ikindi öğünü için güzel bir alternatif olacaktır.

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Yağ yakan besinler nelerdir? Bu 5 besinle yaza bomba gibi gireceksiniz!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Hindistan cevizi yağı, içerdiği MCT (orta zincirli yağ asitleri) içerir. Bu yağ çeşidinin metabolizması diğer yağlardan farklıdır. Bu sayede yağ yakımını destekler. Hindistan cevizi yağının dumanlanma noktası yüksek olduğundan ısıdan kolay etkilenmez. Kahve veya süt içerisine, 1 kaşık hindistancevizi yağı eklenerek yağ yakımı hızlandırılabilir.

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