Wikipedia, 2017 yılının en çok arananlarını açıkladı

İnternetin dev ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok arattığımız kelimeleri açıkladı.

Wikipedia, 2017 yılının en çok arananlarını açıkladı

Gün içinde uzun saatler internet kullandığımızdan dolayı, gerekli her türlü bilgiye de bu mecra da erişebiliyoruz. Hal böyle olunca da, eskilerde gazete kuponu biriktirerek aldığımız ansiklopedilerin yerini, internet doldurdu. Bu bağlamda araştırmalarda bulunan ünlü dev internet ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok merak edilen ve en çok aratılan kelimelerin bir listesini çıkardı. Listenin başında 2017 ölümleri yer alırken, Bitcoin 9. Sırada listeye girebildi.

15
Wikipedia, 2017 yılının en çok arananlarını açıkladı

Listeye bakılırsa ilk 10 sırayı; 2017 ölümleri, Donald Trump, Elizabeth II, Game of Thrones (Season 7), Meghan Markle, Game of Thrones, 2017 Bollywood filmlerinin listesi, United States, Bitcoin ve 13 Reasons Why almıştı. Son zamanların en çok ses getiren konusu olan Bitcoin’in 9. Sırada olması ise açıkçası bizi şaşırttı.

25
Wikipedia, 2017 yılının en çok arananlarını açıkladı

Diğer bir yandan geleceğin yatırım aracı olarak görülen Bitcoin, geçtiğimiz hafta en popüler 5000 makalenin içerisinde de Bitcoin, Blockchain, Cryptocurrency ve Ethereum konuları ile yerini almıştı. Bu bağlamda 2017 yılında en çok aranan kelimeler listesinde 9. Sırada olan Bitcoin’in, gelecek yıllarda daha üst sıralara yerleşmesi bekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de engelli olan internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yayınladığı verilerinin, bizim aramalarımızı içermediğini de söylemek isteriz.

35
Wikipedia, 2017 yılının en çok arananlarını açıkladı

Gün içinde uzun saatler internet kullandığımızdan dolayı, gerekli her türlü bilgiye de bu mecra da erişebiliyoruz. Hal böyle olunca da, eskilerde gazete kuponu biriktirerek aldığımız ansiklopedilerin yerini, internet doldurdu. Bu bağlamda araştırmalarda bulunan ünlü dev internet ansiklopedisi Wikipedia, 2017 yılında en çok merak edilen ve en çok aratılan kelimelerin bir listesini çıkardı. Listenin başında 2017 ölümleri yer alırken, Bitcoin 9. Sırada listeye girebildi.Kaynak: webtekno

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro