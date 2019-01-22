WhatsApp’tan şok! Mesajlara sınır geldi

WhatsApp, yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.
WhatsApp’ın ‘mesaj sayısı sınırlama’ politikası uygulayacağını şirketin sözcüsü Victoria Grand, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen etkinlikte açıkladı.
Grand, bu kararın alınmasının sebebi olarak Hindistan’da WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle linç olaylarının yaşanmasını gösterdi. Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20’yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmişti.
WhatsApp sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, bu kararın Hindistan’da 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi ve “Bu uygulama, WhatsApp’ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak.
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