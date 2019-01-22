WhatsApp’tan şok! Mesajlara sınır geldi

Grand, bu kararın alınmasının sebebi olarak Hindistan’da WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle linç olaylarının yaşanmasını gösterdi. Ülkede son iki ay içinde viral olan WhatsApp mesajlarında çocuk kaçırma ve benzeri olaylarla ilgili olarak suçlanan 20’yi aşkın kişi öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilmişti.



