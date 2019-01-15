WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Bir Amazon çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibine iletiliyor.

WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir


Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.

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WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Yeni telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığını belirten Fuller, mesajların söz konusu numaranın bir önceki sahibine ait olduğunu söyledi.

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WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Fuller ayrıca, kendi eski numarasına ait mesajların da başka birine gitmesinden endişe ettiğini belirtti.

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WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Fuller'in paylaşımına Google'da çalışan kriptocu Filippo Valsorda'dan cevap geldi. Valsorda'nın teorisine göre söz konusu mesajlar, numaranın eski sahibi WhatsApp hesabını devre dışı bıraktıktan sonra gönderildi. Bu nedenle de mesajlar numaraya yeni bir WhatsApp hesabı bağlanması ile iletildi.

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