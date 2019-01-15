WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.
Yeni telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığını belirten Fuller, mesajların söz konusu numaranın bir önceki sahibine ait olduğunu söyledi.
Fuller'in paylaşımına Google'da çalışan kriptocu Filippo Valsorda'dan cevap geldi. Valsorda'nın teorisine göre söz konusu mesajlar, numaranın eski sahibi WhatsApp hesabını devre dışı bıraktıktan sonra gönderildi. Bu nedenle de mesajlar numaraya yeni bir WhatsApp hesabı bağlanması ile iletildi.
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