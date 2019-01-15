WhatsApp'ta tuhaf hata: Başkaları mesajlarını görebilir

Bir Amazon çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibine iletiliyor.



Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.



Twitter

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Yeni telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığını belirten Fuller, mesajların söz konusu numaranın bir önceki sahibine ait olduğunu söyledi. Twitter

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Fuller ayrıca, kendi eski numarasına ait mesajların da başka birine gitmesinden endişe ettiğini belirtti. Twitter

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