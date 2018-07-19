WhatsApp'ta çok mesaj atanlara kötü haber

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platform üzerinden sıkça mesaj atanları etkileyecek bir yenilik ile gündemde. WhatsApp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.



