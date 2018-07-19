WhatsApp'ta çok mesaj atanlara kötü haber

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platform üzerinden sıkça mesaj atanları etkileyecek bir yenilik ile gündemde. WhatsApp, beta testlerinde yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. 2.18.216 beta sürümünde gelen yeni kısa yol kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp karşı tarafa sıkça mesaj atarak kullanıcıları sıkan yazışmaları sessize almak için yeni bir özellik geliştirdi.
Yeni gelen 'sessize al' özelliği ile artık kullanıcı bir sohbetten 50'nin üzerinde bildirim alırsa, uygulamaya girmeden bildirim panelinden sohbeti sessize alabilecek. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
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