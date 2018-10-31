Whatsapp'ın tepki çeken hatası! Engellediğini kişi...

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın bir açığı ortaya çıktı.

Whatsapp'ın tepki çeken hatası! Engellediğini kişi...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde buluna popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının tepkisine neden olan bir hataya imza attı. Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

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Whatsapp'ın tepki çeken hatası! Engellediğini kişi...

Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok. En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!

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Whatsapp'ın tepki çeken hatası! Engellediğini kişi...

Whatsapp'ta diyelim ki herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var.

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Whatsapp'ın tepki çeken hatası! Engellediğini kişi...

İşte Whatsapp'ın pek bilinmeyen yanı burada ortaya çıkıyor!

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