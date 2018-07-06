WhatsApp`a beklenen özellik geldi!

Popüler mesajlaşma uygulamasında her geçen saat daha fazla kullanıcı için yeni özellik devreye alınıyor. WhatsApp`ta yakın zaman önce duyurulan grup görüntülü görüşme özelliği, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanmıştı

Popüler mesajlaşma uygulamasında her geçen saat daha fazla kullanıcı için yeni özellik devreye alınıyor. Daha önce Hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile gruplar arasında ister görüntülü ister sesli iletişim mümkün hale gelmişti.