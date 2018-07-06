WhatsApp`a beklenen özellik geldi!

Popüler mesajlaşma uygulamasında her geçen saat daha fazla kullanıcı için yeni özellik devreye alınıyor. WhatsApp`ta yakın zaman önce duyurulan grup görüntülü görüşme özelliği, ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanmıştı
Popüler mesajlaşma uygulamasında her geçen saat daha fazla kullanıcı için yeni özellik devreye alınıyor. Daha önce Hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınlanan güncelleme ile gruplar arasında ister görüntülü ister sesli iletişim mümkün hale gelmişti.
Hem iOS hem de Android için yayınlanan güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcıların grup halinde sesli ve görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyordu.
Şimdi ise WhatsApp`a gelen bir yeni özellik sayesinde, sohbet gruplarında rahatsız edici mesajlardan kurtulmak mümkün. WhatsApp`a gelen yeni özellik nedir? Nasıl çalışıyor? İşte detaylar...
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