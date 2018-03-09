WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp logosunu değiştiriyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp logosunu değiştiriyor. WhatsApp yıllardır kullandığı logosunda pek alışık olmadığımız bir değişime gidiyor. Her cihazda farklı logo kullanmaya başlayacak olan uygulama, otomatik olarak logo değiştirecek. Eğer isterseniz, logoyu elle de değiştirebileceksiniz. Google'ın geliştiricileri kullanması için önerdiği çoklu logo sistemi, WhatsApp tarafından kullanılmaya başlayacak. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Google'ın çoklu logo sistemini önermesinin nedeni İse bir nevi zorunluluk. Pek çok Android telefon üreticisi kendi arayüzünde farklı tasarım dillerini kullanıyor. Arayüzlerdeki farklı tasarım dilleri nedeniyle uygulama logoları bazen kötü bir görünüme neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de farklı cihazlarda logoların farklı halleri kullanılmaya başlayacak. Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim uygulamanın 2.18.74 beta sürümünde kullanılmaya başladı. 6 farklı logoyu kullanıma sunan şirket, arayüze göre logoları otomatik olarak değiştirebiliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Eğer logo değişimini destekleyen bir 3. parti arayüz kullanıyorsanız, istediğiniz logoyu seçebilmeniz mümkün. Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacak. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10