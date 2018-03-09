WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp logosunu değiştiriyor

WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp logosunu değiştiriyor. WhatsApp yıllardır kullandığı logosunda pek alışık olmadığımız bir değişime gidiyor. Her cihazda farklı logo kullanmaya başlayacak olan uygulama, otomatik olarak logo değiştirecek. Eğer isterseniz, logoyu elle de değiştirebileceksiniz. Google'ın geliştiricileri kullanması için önerdiği çoklu logo sistemi, WhatsApp tarafından kullanılmaya başlayacak.

110
WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Google'ın çoklu logo sistemini önermesinin nedeni İse bir nevi zorunluluk. Pek çok Android telefon üreticisi kendi arayüzünde farklı tasarım dillerini kullanıyor. Arayüzlerdeki farklı tasarım dilleri nedeniyle uygulama logoları bazen kötü bir görünüme neden olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de farklı cihazlarda logoların farklı halleri kullanılmaya başlayacak. Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim uygulamanın 2.18.74 beta sürümünde kullanılmaya başladı. 6 farklı logoyu kullanıma sunan şirket, arayüze göre logoları otomatik olarak değiştirebiliyor.

210
WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Eğer logo değişimini destekleyen bir 3. parti arayüz kullanıyorsanız, istediğiniz logoyu seçebilmeniz mümkün. Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir olacak.

310
WhatsApp yıllardır kullandığı logoyu değiştiriyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp logosunu değiştiriyor. WhatsApp yıllardır kullandığı logosunda pek alışık olmadığımız bir değişime gidiyor. Her cihazda farklı logo kullanmaya başlayacak olan uygulama, otomatik olarak logo değiştirecek. Eğer isterseniz, logoyu elle de değiştirebileceksiniz. Google'ın geliştiricileri kullanması için önerdiği çoklu logo sistemi, WhatsApp tarafından kullanılmaya başlayacak.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro