WhatsApp Hint para piyasasını karıştırdı

WhatsApp'ın merakla beklenen para aktarma özelliğinin yakında başlayacağını öğrenmiştik.

WhatsApp'ın merakla beklenen para aktarma özelliğinin yakında başlayacağını öğrenmiştik. İlk olarak Hindistan'da başlayacak olan bu özellik, henüz beta aşamasında büyük tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın geçen hafta ortaya çıkan para aktarma özelliği, gelen bilgilere göre iki kişi arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla, fotoğraf gönderir gibi para gönderebileceklerdi. Hintli bir ödeme servisinin başındaki isim olan Vijay Shekhar, WhatsApp'ın ödeme sistemini ülkelerinde hizmete sunmasına ateş püskürdü. Twitter

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WhatsApp, hükumet destekli online ödeme sistemi olan UPI üzerinden ödeme transferlerini gerçekleştiriyor. UPI'e kayıtlı olan 70 bankanın müşterisi, mesajlaşma sırasında kolayca para gönderebiliyor. UPI'ın rakibi olan Paytm ise bu durumun haksız rekabete neden olduğunu ve diğer müşterilerin dışlandığını iddia ediyor. Twitter

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Twitter üzerinden açıklama yapan Paytm CEO'su Sheckhar, Hindistan'ın yerli ve herkese açık ödeme sisteminin Amerikalıların oyunlarına alet edildiğini iddia etti. Aynı zamanda "WhatsApp"ın kapalı bir bahçe olmasından dolayı doğabilecek sıkıntılardan söz etti. Bu açıklamalar ise ciddi bir tartışmaya sebebiyet verdi. Twitter

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