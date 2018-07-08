WhatsApp bundan sonra uyaracak

Facebook'un satın aldığı şirketler arasında yer alan, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Şu anda beta sürümünde test edilen güvenli olmayan bağlantılar(spam linkler) özelliği yakın zamanda tüm kullanıcılara açık hale gelecek.

Facebook'ta aktif olan güvenli olmayan(spam) bağlantılar uzun süredir aktifti ve kullanıcılara bu bağlantıları gönderemiyordunuz. WhatsApp'a gelecek olan yeni güncelleme ile bu durum biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. Güncelleme ile birlikte kullanıcılara güvenli olmayan bağlantı linklerinde de uyarı çıkacak.