WhatsApp bundan sonra uyaracak

Facebook'un satın aldığı şirketler arasında yer alan, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor.

WhatsApp bundan sonra uyaracak

Facebook'un satın aldığı şirketler arasında yer alan, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Şu anda beta sürümünde test edilen güvenli olmayan bağlantılar(spam linkler) özelliği yakın zamanda tüm kullanıcılara açık hale gelecek.

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WhatsApp bundan sonra uyaracak

Facebook'ta aktif olan güvenli olmayan(spam) bağlantılar uzun süredir aktifti ve kullanıcılara bu bağlantıları gönderemiyordunuz. WhatsApp'a gelecek olan yeni güncelleme ile bu durum biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. Güncelleme ile birlikte kullanıcılara güvenli olmayan bağlantı linklerinde de uyarı çıkacak.

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WhatsApp bundan sonra uyaracak

Aşağıda gördüğünüz üzere, şüpheli linklerde linkin önizlemesinde bir uyarı yer alacak. Şüpheli bağlantılara tıklayıp devam etmek isteyen kullanıcılar için bir ön uyarı penceresi açılacak. Kullanıcılar devam etmek isterse, onay verip bağlantıyı ziyaret edebilecekler. Yakın zamanda güvenlik nedeniyle güncellemeler yayınlayan WhatsApp bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

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WhatsApp bundan sonra uyaracak

Facebook'un satın aldığı şirketler arasında yer alan, dünyanın en büyük mesajlaşma servisi WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Şu anda beta sürümünde test edilen güvenli olmayan bağlantılar(spam linkler) özelliği yakın zamanda tüm kullanıcılara açık hale gelecek. Kaynak: Onedio

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