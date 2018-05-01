Vizyona giren filmler ne kadar kazandırdı?

Cuma günü bazında en iyi ilk gün açılışına imza atan yabancı film olan Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu. İşte detaylar ve diğer filmlerin gişe rakamları... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)
Dünya genelinde büyük bir rüzgarı arkasına alan Infinity War, Türkiye'de 683.075 seyirciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza attı. Gösterimdeki ilk iki gününde yaklaşık 500 bin seyirci tarafından izlenen film, pazar günü biraz yavaşlayarak yabancı filmler seyirci rekorunu da elinde bulunduran Hızlı ve Öfkeli 7'nin gerisinde kaldı.
Görkemli bir açılış gerçekleştiren Avengers: Infinity War, ilerleyen haftalarda 1.462.002 seyirciyle Türkiye'de en çok izlenen süper kahraman filmi unvanını şimdilik elinde bulunduran Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nı geride bırakacak gibi duruyor. En çok izlenen yabancı filmler listesinde ilk ona kuvvetle muhtemel girecek olan Infinity War'un nihai sırasının ne olacağını ise özellikle önümüzdeki hafta sonu elde edeceği seyirci miktarı belli edecek.
Sinemaya giden her on seyirciden yedisinin Infinity War'u tercih ettiği hafta sonunda ilk beşin geri kalanını ise yerli filmler oluşturdu. Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Cici Babam 57.792 seyirciyle kinci sırada yer aldı.
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