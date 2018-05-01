Vizyona giren filmler ne kadar kazandırdı?

Görkemli bir açılış gerçekleştiren Avengers: Infinity War, ilerleyen haftalarda 1.462.002 seyirciyle Türkiye'de en çok izlenen süper kahraman filmi unvanını şimdilik elinde bulunduran Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nı geride bırakacak gibi duruyor. En çok izlenen yabancı filmler listesinde ilk ona kuvvetle muhtemel girecek olan Infinity War'un nihai sırasının ne olacağını ise özellikle önümüzdeki hafta sonu elde edeceği seyirci miktarı belli edecek.

