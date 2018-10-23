Vitiligolu melek Winnie Harlow rapçi Wiz Khalifa ile aşk yaşıyor!

Vitiligo hastalığı sebebiyle moda dünyasına farklı bir bakış açısı sunan Winnie Harlow'un bir süredir rapçi Wiz Khalifa yaşadığı iddiaları magazin basınında sıkça dillendiriliyordu.
Aşk iddialarının odağındaki iki isim; Harlow ile 31 yaşındaki Khalifa, geçtiğimiz hafta sonunda Los Angeles’ta ilk kez el ele görüntülendi.
Birlikteliği doğrulayan ikili çektikleri kareleri sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak da paylaştı.
24 yaşındaki Kanadalı model, kasım ayında yapılacak olan Victoria’s Secret defilesinde podyumda yürüyecek.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER