Vitiligolu melek Winnie Harlow rapçi Wiz Khalifa ile aşk yaşıyor!

Vitiligo hastalığı sebebiyle moda dünyasına farklı bir bakış açısı sunan Winnie Harlow'un bir süredir rapçi Wiz Khalifa yaşadığı iddiaları magazin basınında sıkça dillendiriliyordu.

Aşk iddialarının odağındaki iki isim; Harlow ile 31 yaşındaki Khalifa, geçtiğimiz hafta sonunda Los Angeles’ta ilk kez el ele görüntülendi.

