Vicdansızlığın bu kadarı! 18 aylık bebeği yerden yere vurdu

Batı Tayvan'daki Taichung Şehrindeki Beitun ilçesindeki 'Bebek Bakım Merkezi'nde çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Su Chi-shu (57) isimli bakıcısının, 18 aylık bebeğe uyguladığı şiddet görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde Su'nun küçük kıza önce tokatla ardından da bir havluyla vurduğu görülüyor. Bakıcı Su Chi-shu, küçük kızın çığlıklarına sinirlendiği için şiddete başvurduğu söylerek kendi savundu. Şiddet görüntüleri aileye giden anlık mesajla ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine bakıcı görevden alındı ve 300.000 TWD (£ 7,347) para cezasına çarptırıdı.

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