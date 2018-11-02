Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

2017 vergi rekortmenleri listesi yayınlandı. Listenin 10. sırasına büyük holding patronlarını geride bırakan bir avukat girdi. Avukat Gönenç Gürkaynak'ın, avukatlık ve temsil giderleri üzerinden 18 milyon 381 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı. Gönenç Gürkaynak kimdir? Hangi ünlülerin avukatı? Eşi Serra Gürkaynak kimdir? Bir avukatının sırf avukatlık ücretleriyle girdiği listeye Murat Ülker gibi isimler neden yer almadı? Sabancı ailesinden listeye giren tek isim kim? İşte Vergi rekortmenleri listesinden ilginç ayrıntılar...