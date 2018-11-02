Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

TÜRKİYE'nin 2017 vergi rekortmenleri açıklandı. Listenin 10. sırasında avukatlık geliriyle giren bir isim yer aldı. Vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak kimdir? Kimlerin avukatı? Eşi ve çocukları kim?.. Listede dikkat çeken ayrıntılar neler?...

Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

2017 vergi rekortmenleri listesi yayınlandı. Listenin 10. sırasına büyük holding patronlarını geride bırakan bir avukat girdi. Avukat Gönenç Gürkaynak'ın, avukatlık ve temsil giderleri üzerinden 18 milyon 381 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı. Gönenç Gürkaynak kimdir? Hangi ünlülerin avukatı? Eşi Serra Gürkaynak kimdir? Bir avukatının sırf avukatlık ücretleriyle girdiği listeye Murat Ülker gibi isimler neden yer almadı? Sabancı ailesinden listeye giren tek isim kim? İşte Vergi rekortmenleri listesinden ilginç ayrıntılar...

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Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

Avukat Gönenç Gürkaynak'ın, avukatlık ve temsil giderleri üzerinden 18 milyon 381 bin lira vergi ödeyerek 2017 vergi rekortmenleri listesinin 10. sırasında yer aldı.

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Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gönenç Gürkaynak, Harvard Üniversitesi’nden yüksek lisans yapmış bir isim.

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Vergi rekortmenleri listesine 10. sıradan girdi? Kim bu avukat Gönenç Gürkaynak?

TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi de olan Avukat Gönenç Gürkaynak İstanbul, New York ve İngiliz baroları üyesi bir isim ve uluslararası arenada avukatlık yapıyor.

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