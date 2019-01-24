Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

VENEZUELA'da ABD Başkanı Donald Trump oturduğu yerden darbe yaptı, 35 yaşındaki meclis başkanı kendini başkan ilan etti, Maduro çekilmedi ülke iç savaşa doğru yol almaya başladı.

Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

VENEZUELA'da sıradışı bir darbe girişimi yaşanıyor. Venezuela Meclis Başkanı olan muhalefet lideri Juan Guadio, kendini geçici Devlet Başkanı ilan ederek, yemin etti. Darbecilerin bir numaralı destekçisi de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Oturduğu yerden Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Trump, ülkeyi iç savaş ateşinin içine attı. Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu girişime ilk tepkisini verdi. İşte Venezuela'da yaşanan şok gelişmeler:

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Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

Venezuela'daki bu sıradışı süreç Nicolas Maduro'yu protesto gösterileri ile başladı. Halkı sokağa döken güç, ikinci hamlesini 35 yaşındaki genç muhalefet lideriyle yaptı. Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

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Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

DARBECİYİ KİM DESTEKLİYOR? : Kendini başkan ilan eden Juan Guaido'yu ilk destekleyen beklendiği gibi ABD oldu. Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. Hemen ardından Kanada'dan da 'tanıma' duyurusu geldi. Bu ülkelere Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala eklendi.

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Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

MADURO'YU HANGİ ÜLKELER DESTEKLİYOR? : Venezuela lideri Maduro'ya destek veren ilk ülkeler ise Türkiye, Bolivya, Küba, Rusya ve Meksika oldu. ABD ve Güney Amerika ülkeleri darbe girişimi yapan muhalif lideri tanırken, İngiltere, Almanya, Fransa gibi lider ülkeler 'bekle gör' taktiğini uyguluyor.

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