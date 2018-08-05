Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi! Kim yaptı?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Venezuela’nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas’taki 81. kuruluş töreninde yaptığı konuşma televizyonlarda canlı yayımlandığı sırada suikast girişimi yaşandı. Bomba yüklü drone ile yapılan suikast girişimirden Maduro yara almadan kurtulurken, 7 asker yaralandı. Saldırıyla ilgili bazı kişiler gözaltına alındığı açıklandı.



törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi. Maduro, saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada bazı kişilerin yakalandığını duyurdu.