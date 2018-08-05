Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi! Kim yaptı?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Venezuela’nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas’taki 81. kuruluş töreninde yaptığı konuşma televizyonlarda canlı yayımlandığı sırada suikast girişimi yaşandı. Bomba yüklü drone ile yapılan suikast girişimirden Maduro yara almadan kurtulurken, 7 asker yaralandı. Saldırıyla ilgili bazı kişiler gözaltına alındığı açıklandı.
törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi. Maduro, saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada bazı kişilerin yakalandığını duyurdu.
Son gelen haberlere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti. Droneli saldırı sırasında Maduro'nun korumaları çelik kalkanlarla Maduro'yu koruma altına aldı.
İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular." ifadelerini kullandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER