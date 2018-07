Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş setinde

A- A A+

4Y-15919471 10-07-2018 19:30 İstanbul

Bülten

GenelInternetYerelİstanbul

Kategori

Genel

Venezuela Devlet Başkanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" setine ziyaret



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Beykoz'daki setini ziyaret etti. Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.

Foto Muhabiri Orhan Akkanat

Yayınlayan Hüseyin Tolu

4Y-15919331 10-07-2018 19:15 İstanbul

Newsml 1.2 indir

Newsml 2.9 indir

Metin

Bülten

GenelInternet

Kategori

Genel Kültür, Sanat, Yaşam

Venezuela Devlet Başkanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" setine ziyaret

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:

- "İnsani değerlere dokunan, çok derinlere dokunmayı becerebilen bir dizi. Gerçeğin ve adaletin peşinde, onları arayarak geçen bir mücadele. Sadakat, halka sadakat her şeyden önce çok güzel. Çok da güzel prodüksiyonu olan bir dizi. Tekniği, oyunculuğu ve yönetimi kusursuz"

- "Halklarımızın tarihini, kendi kökenimizi iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü olduğumuz şeyden gurur duymamızı sağlayacak tek önemli olay budur. 21. yüzyılda sahip olmayı arzu ettiğimiz çok kutuplu dünya yolunda medeniyetlerin ve insanlığın aslında doğru anlamda birbirleriyle diyaloğa geçmesine gerekçe olacak temel taş da budur"

- "Diziyi izlemeye başladık ve bir baktık, öylesine mesaj veriyor ki kendimizi dizinin içinde bulduk. Kendi içerisinde küçücük bir halkın dünya üzerine evrensel bir mesaj yayabilmesinin verdiği bir haz aslında ve mesaj doğru şekilde ulaştı"

- Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ:

- "(Maduro) Neredeyse hiçbir sahneyi kaçırmamış, bu da bizi mutlu etti. Her şeyden evvel bizim kahraman ecdadımızın hikayesinin dünyanın dört bir yanında bu kadar sevilerek izleniyor olması, bize hem yaptığımız iş hususunda, hem de gelecek perspektifimiz noktasında, nasıl hareket etmemiz gerektiği hususunda yol haritası belirliyor"

İSTANBUL (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Beykoz'daki setini ziyaret etti.



Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı. Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı Kendisini karşılayan oyunculara dizideki adlarıyla hitap eden ve onlarla şakalaşan Venezuela Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü. Maduro ve beraberindekiler daha sonra Ertuğrul Bey'in çadırına geçti ve burada kafasına börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti. Venezuela'da ortak proje vurgusuSette yemek ikramının ardından AA muhabirine açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizide emeği geçenlere teşekkür ederek, sette çok iyi ağırlandıklarını söyledi. Maduro, diziyi gerçekten çok beğenerek izlediklerini belirterek, "Çünkü insani değerlere dokunan, çok derinlere dokunmayı becerebilen bir dizi. Gerçeğin ve adaletin peşinde, onları arayarak geçen bir mücadele. Sadakat, halka sadakat her şeyden önce çok güzel. Çok da güzel prodüksiyonu olan bir dizi. Tekniği, oyunculuğu ve yönetimi kusursuz. O yüzden de bu kadar kusursuz iş çıkaran senaristlerinden yönetmenine, prodüksiyonuna kadar arkadaşlarıma, 'Gelin Venezuela’da ortak bir projeye imza atalım.' dedim." ifadelerini kullandı.