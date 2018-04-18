Ve itiraf geldi: İş adamı cinayetinde korkunç detaylar!

İzmir’in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Ö.'ün (46), eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.
Olayın ardından eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ: Şüpheli 4 kişi bu sabah savcılığa sevk edildi. Daha önce jandarmada gözaltındayken ifade vermeyen anne ve oğulları savcılıkta da susma haklarını kullandı. Jandarma ifadesinde korkunç cinayeti itiraf eden Coşkun G. ise, aynı ifadeyi savcılıkta kabul etti.
Mahkemeye sevk edilen Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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