Vatanım Sensin'in yıldızı Show TV'nin Çarpışma dizisine geçti

Show TV'de Kasım ayında ekrana gelecek olan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma dizisine usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ardından bomba bir isim daha dahil oldu.