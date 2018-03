Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

Bu sezon reytinglerinde büyük bir kayıp yaşasa da Kanal D dizisi Vatanım Sensin yoluna hız kesmeden ve adından bolca söz ettirerek devam ediyor. Dönem dizisi özellikle Türk Tarihi üzerinden yapılan dizi veya filmler her an patlamaya hazır bomba gibi. Herhangi bir ufacık tarihi hata her şeyi bozabilir. Tıpkı Mesut Yar'ın köşesinde izleyicilerin gönderdiği o hatalar gibi. Kanal D’nin sevilen dizisinde yapılan çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Posta gazetesinde Mesut Yar, bir okurun sitemini köşesine taşıdı. İşte sevilen dizide İzmir şehri ile ilgili yapılan hatanın detayları: