Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

Kanal D'nin iki sezondur ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Vatanım Sensin'de iki büyük tarihi hata dizinin bütün büyüsünü alaşağı etti. Peki Vatanım Sensin'deki o büyük hatalar neler? Duyunca gerçekten çok şaşıracaksınız.

Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

Bu sezon reytinglerinde büyük bir kayıp yaşasa da Kanal D dizisi Vatanım Sensin yoluna hız kesmeden ve adından bolca söz ettirerek devam ediyor. Dönem dizisi özellikle Türk Tarihi üzerinden yapılan dizi veya filmler her an patlamaya hazır bomba gibi. Herhangi bir ufacık tarihi hata her şeyi bozabilir. Tıpkı Mesut Yar'ın köşesinde izleyicilerin gönderdiği o hatalar gibi. Kanal D’nin sevilen dizisinde yapılan çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Posta gazetesinde Mesut Yar, bir okurun sitemini köşesine taşıdı. İşte sevilen dizide İzmir şehri ile ilgili yapılan hatanın detayları:

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Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

'Semt yürümüş olabilir mi? Oğulcan Cengiz isimli okurumuz ince görmüş. “Vatanım Sensin (Kanal D) dizisinin 25 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümünde denizden bakılarak, Konak Meydanı ve saat kulesi görünmekte olup, saat kulesinin arkasında Kadifekale semti ve semte adını veren kale dikkat çekmektedir.

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Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

Konak vapur iskelesinden gemiye binen herkesin rahatlıkla görebileceği üzere deniz üzerinden bakıldığında Kadifekale semti ve adı geçen kale sağ tarafta kalmaktadır. Tabii eğer koca semt ve kale yürüyüp yer değiştirmediyse…”

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Vatanım Sensin dizisinde skandal olay böyle ifşa oldu

Ancak Mesut Yar'ın Vatanım Sensin ile ilgili paylaştığı hatalar sadece bununla sınırlı değil. Kendisine gelen bir izleyici yorumunu şöyle paylaştı ''Tarihe meraklı olduğumdan garibime gitti. Takvim olarak Çanakkale Zaferi 1915, İzmir’in Yunan işgali ise 1919 civarlarıydı. O dönem halkta zaten iletişim kopukluğu var, türkü de anonime benzemiyordu…''

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