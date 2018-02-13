Vatanım Sensin 45. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin'in yeni bölümünde neler olacak? Vatanım Sensin 15 Şubat 2018 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Balkan harbinin sonlarına doğru Selanik'te bir binbaşıdır Cevdet. Vatanı için yiğit bir asker, karısı Azize'ye tutkun bir aşık; çocukları Ali Kemal, Yıldız ve Hilal'e şefkatli bir baba, anası Hasibe'ye ise hayırlı bir evlattır.

Kan Kardeşi Tevfik’le beraber cephede vatan topraklarını kaybetmemek için var gücüyle direnirken başına gelen kalleş bir olay her şeyi alt üst eder. Cevdet ailesinden kopmaya mecbur kalır. Selanik’ten İzmir’e göç etmek zorunda kalan Azize’ye ise Tevfik yardım eder.

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.

1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...

Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.

Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.

Vatanım Sensin: Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...