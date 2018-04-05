Vatandaş Devlete, ‘Milletin Kapısı’ açık kapı projesiyle ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim vegüveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı” sloganıyla AÇIK KAPI Projesi'ni valiliklerde başlatmıștı. Proje kapsamında valiliklerde kurulan açık kapı birimlerinde vatandaş, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor, her konudaki talep, şikayet ve önerilerini valilikere iletebiliyor.

Batman, Şanlıurfa, Erzincan, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Antalya, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Ordu, Çanakkale, Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tunceli gibi illerin aralarında bulunduğu 52 il valiliğinde açık kapı büroları faaliyetine başladı. Bu yılın Haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre ilçe kaymakamlıklarında da açık kapı büroları hizmete geçecek. Açık kapı bürolarına vatandaş, 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise KİOSKLAR ve Çağrı Merkezi üzerinden de müracaatlar alınabilecek. Başvuru yapan vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Vatandaşlara “Açık Kapı üzerinden yaptığınız başvuruya ait Takip No: 1001. Başvuru durumunuzu www.acikkapi.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Teşekkür ederiz” şeklinde anında mesaj gönderiliyor. Ayrıca açık kapı personelince, valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor. Başvurular 7 gün içinde sonuçlandırılıyor

  • Güncel 05 Nisan 2018 11:55
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