Varil cinayetinin zanlıları öldürdükleri adamı işte böyle taşımış!

Bartın Irmağı'nda, varilin içine sıkıştırılmış ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, ırmakta balıkçı teknesiyle gezen bir vatandaş, Orduyeri Köprüsü mevkisindeki su yüzeyinde içinde ceset bulunan varil gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, varili itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Tersane Caddesi'ndeki iskeleye çıkardı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, yakınlarının 15 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu, sebze meyve halinde çalışan 35 yaşındaki Şükrü Kesgin'e ait olduğu belirlendi.  Ayrıca, polisin olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldığı, zanlıların emniyetteki ifadelerinde cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Bu arada şüpheliler, cinayeti işledikleri olay yerine getirilerek, keşif yaptırıldı.

Öte yandan şüphelilerin, maktulün üzerinden aldıkları cep telefonunu satmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kent merkezindeki bir telefon bayisine giderek, öldürdükleri Şükrü Kesgin'e ait cep telefonunu satmaları yer alıyor.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 18:17
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