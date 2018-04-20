Vahşet! Zina yaptılar sokak ortasında kırbaç yediler

Endonezya’nın şeriatla yönetilen Açe eyaleti yine vahşet görüntüleriyle gündeme geldi. Banda Aceh kentinde, zina yaptıkları gerekçesiyle 2 kadına, halkın önünde kırbaç cezası verildi. Genç kadınlar acı içerisindeyken, çevredekilerin o anları akıllı telefonlarına kaydettikleri görüldü.

Vahşet! Zina yaptılar sokak ortasında kırbaç yediler

Geçtiğimiz yıl eşcinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla iki erkeğe kırbaç cezası verilen Endonezya’nın Açe bölgesinden yine kan donduran görüntüler geldi. Reuters haber ajansının geçtiği haber ve fotoğraflarda evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen 6 kişi bambu sopası cezası aldı. Kırbaç cezasının bir benzeri olan bu cezada, bambudan yapılmış özel sopalar kullanılıyor ve cellat baştan aşağı kapalı bir giysi giyerek infazı gerçekleştiriyor.

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Vahşet! Zina yaptılar sokak ortasında kırbaç yediler

Açe bölgesinde bu tür cezaların yaygınlaşmasının ardından bölge yönetimi, infazların açık alanlarda yapılmak yerine kapalı alanlarda yapılacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bugün gerçekleşen infazın bölgedeki son açık hava infazı olması bekleniyor. Bugün gerçekleşen infaza belki de bu gelişme dolayısıyla yüzlerce kişi katıldı. Haremlik-selamlık olarak ikiye ayrılan bölümlerde yüzlerce Endonezyalı heyecan içerisinde etkinliği izlerken birçok katılımcı cep telefonuyla bu anı kaydetti.

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Vahşet! Zina yaptılar sokak ortasında kırbaç yediler

Fotoğraflarda katılımcıların neşeli olduğu ve en öne sıradan infazı izlemek istedikleri rahatlıkla görülürken, çok sayıda asker de bölgeye sevk edildi. İzdiham yaşanmasına rağmen ön sırada sahneyi koruyan askerlerin de yakından cep telefonuyla infazı videoya çekmesi dikkat çekti.

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Vahşet! Zina yaptılar sokak ortasında kırbaç yediler

Banda Aceh kentinde yaşanan olayda 2 kadının 11 sopa darbesiyle cezalandırılmasına karar verildi. Öyle ki kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra elini kaldırmak zorunda kaldı.

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