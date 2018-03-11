Vahşet kameraya takıldı! Cinsel organını kesip kalbinden...

Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Erdur’u öldüren kişinin, ortağının ağabeyi minibüs şoförü M.D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan M.D., gözaltına alındı. M.D.’nin, Erdur’un cesedini dereye götürürken, bir minibüsün araç kamerasınca görüntülendiği de ortaya çıktı.