Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 60 yaşındaki babasını darp edip boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla aranan genç çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

ANTALYA'da babası Hüseyin Doğru'yu (60) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan S.D. (37) çay bahçesinde çay içerken yakalandı.

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Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesindeki apartmanın birinci katında saat 19.00'da meydana geldi. Bir süre önce Mersinden Antalya'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesindeki dairesine geldi.

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Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

Dairede ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.D., iddiaya göre babası Hüseyin Doğru'yu kafasına defalarca vurarak darp etti.

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Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

"BABAMI ÖLDÜRMÜŞLER BENİM ÜZERİME ATACAKLAR": Ağır yaralanan Doğru'yu evde bırakıp kapıyı da üzerine kilitleyen S.D. kaçarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde eve tekrar gelen S.D. babasının hareketsiz yattığını görünce yakınlarını aradı. "Babamı eve giren birisi öldürmüş. Çabuk gelin olayı benim üzerime atacaklar" diyerek durumu anlatan S.D. yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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