Vahim iddia: Babasını döverek öldürdü, çay içerken yakalandı!

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Sakarya Bulvarı Antkoop Sitesindeki apartmanın birinci katında saat 19.00'da meydana geldi. Bir süre önce Mersinden Antalya'ya taşınan Hüseyin Doğru, site içerisinde bir daire kiraladı. İddiaya göre maddi konular nedeniyle oğlu S.D. ile sık sık tartışan Hüseyin Doğru, başka bir mahallede bir daire daha kiralayarak buraya yerleşti. Hüseyin Doğru, oğlu S.D.nin paraya ihtiyacı olduğunu düşünerek bugün öğle saatlerinde oğlunun yaşadığı Antkoop Sitesindeki dairesine geldi.