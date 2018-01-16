Uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve Seren Serengil canlı yayında açıkladı

Uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve Seren Serengil canlı yayında açıkladı

Show TV'nin yeni programı ‘Seda Sayan'la’ geçen hafta başladı. Seda Sayan'ın ilk konuğu da Gülben Ergen oldu. Hal böyle olunca program sonrasında Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i kayırdığını iddia etti ve "Ben Seda ablaya kırıldım" dedi. Seda Sayan da Seren Serengil'in sözleri üzerine şu açıklamayı yaptı:

13
Uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve Seren Serengil canlı yayında açıkladı

‘Seren'in beni takipten çıkardığının farkında değildim, takipçilerim yazdı. Mesaj attım Seren'e... Beni takipten çıkarmışın dedim, cevap vermedi. Serencim ben yıllardır bu işi yapıyorum. Senin de "ablacım bana bunu sorma" dediğin zamanlar olmuştur. Ben yargı mıyım, ben kimim? Ben burada program yapıyorum. Ben size böyle bir şey yapamam. Kız her şeyi anlattı. Niye etini koparmak istiyorsunuz? "Bana bazı şeyleri sorma" dedin, tamam ablacım dedim. Konu Gülben değil. İster sev, ister sevme... Ben senin büyüğün ve ablan olarak ben seni takipten çıkarmadım. Biz birbirimize cezayı kesmemeliyiz. Ben senin ablanım. Bugün bana yarın sana... Ben artık hiç kimseyle küs kalmak istemiyorum. Ben onların programına da katıldığımda, bunu bunu sormayın dedim. Sormadınız.’

23
Uzun zamandır sessizliğini koruyordu ve Seren Serengil canlı yayında açıkladı

Seda Sayan'ın bu açıklamasından sonra Seren Serengil uzun süre sessizliğini korudu. Fakat dün sessizliğini bozdu ve sunculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında Seda Sayan ile barıştıklarını duyurdu.

33
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat