Uzun yaşamanın sırrı tek öğün beslenmede mi?

Uzun yaşamın sırrının tek öğün beslenme olduğunu söyleyen Japon uzman, “Yemek yemek için karnınızın guruldamasını bekleyin” dedi. Japonlar neden uzun yaşar? Japon cerrah Yoshinori Nagumo, ‘Japonların Kadim Beslenme Sırrı’ adlı kitabında bu sorunun peşine düşüyor. Jikei Tıp Fakültesi öğretim üyesi Nagumo’ya göre uzun yaşamın sırrı, ‘Tek öğün’ beslenmede.
Japonların binlerce yıllık beslenme geleneğinin ülkedeki sağlıklı yaşlanmada önemli bir rol oynadığını savunan Nagumo, “Bu gelenek çok sade ve basit. Yemek yemek için karnının guruldamasını bekle. Günde tek öğün tüket. Çünkü aç kaldığımızda vücudumuzdaki gençlik geni olarak da adlandırılan sirtuin geni aktif hale gelir. Sirtuin geni açlığa maruz kaldığında vücudumuzdaki 60 trilyon hücre içindeki tüm genleri tarar ve bozulmuş ya da hasar görmüş olanları onarır. Sirtuin geni ömrü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda yaşlanmayı da önler. Bu yüzden, günde tek öğün beslenme yöntemi aynı zamanda bir gençleşme metodudur” diyor.
63 yaşında olmasına rağmen 30’lu yaşlarında görünen Nagumo, bunu bizzat bu metodu uygulamasına bağlıyor ve “Dış görünüş sağlığın göstergesidir” diyor. Önde gelen anti-aging otoritelerinden biri olan Nagumo’nun sağlıklı ve uzun bir ömür için önerileri şöyle: “Paketlenmiş gıdalardan, şekerden uzak durun. Sebzeleri kabukları, kökleriyle tüketin. Ailenize zaman ayırın. Erken yatın.”
Tek öğün için Türkiye’deki uzmanlar ne diyor? ‘Gece açlığı çok önemli’ Dr. Ayşegül Çoruhlu: “Japon hekime pek çok bakımdan katılıyorum. Yaşlanmayı yavaşlatma çalışmalarında en fazla araştırma yapılan yaklaşım ‘kalori kısıtlaması’ olmuştur. Öğün aralarının uzun tutulması ve daha az kalori alınması önerilir. Biyoritmimiz bize gün batımından sonra kalori almanın kesilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyler. Çünkü metabolizmamız ritimsel çalışır. Akşam saatleri tamir saatleridir. Otofaji denen yaşlanmış hücrelerin diğer hücrelerde yedek parça olarak kullanılmak üzere yok edilmesini anlatır.
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