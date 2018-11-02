Uzun yaşamanın sırrı onda! Güne bir kaşık içerek başlarsanız...

ZEYTİNYAĞI her derde deva olarak gösteriliyor. Peki zeytinyağı tüketmek nelere faydalı? Zeytinyağı insanları hangi hastalıklara karşı koruyor? Kalp hastalıklarından Alzheimer’a kadar birçok hastalığa iyi gelen zeytinyağını tüketmenin faydalarını ve uzun yaşamın sırlarını Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak açıkladı.
A ve E vitaminleri, mineraller ve yağ asitleriyle zeytinyağı cildinizin genç kalmasını sağlar. Kolajen üretimini tetikler, pürüzsüz bir cilt sağlar. Ağızdan tüketildiğinde de yaşlanmaya bağlı hastalıklardan korur.
Her gün banyo yapmadan önce vücudunuza ılık zeytinyağıyla 5-10 dakika masaj yapın. Bu vücudunuzda kan dolaşımını sağlayacak ve cildinizi nemlendirecek. Bunun yanında yemeklerinizde günde 1-2 kaşık zeytinyağı kullanın.
Tüm dünyada olduğu gibi obezite, diyabet ve kalp hastalığı ülkemizde de salgın olarak geliyor. Spordan uzak, hareketsiz yaşam, sağlıksız ve abur cubur ile beslenme kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.
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