Uzun yaşamanın sırrı onda! Güne bir kaşık içerek başlarsanız...

Herkes uzun yaşamanın formülünü arıyor... Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamanın sırlarını ve zeytinyağının uzun yaşama katkılarını anlattı...

ZEYTİNYAĞI her derde deva olarak gösteriliyor. Peki zeytinyağı tüketmek nelere faydalı? Zeytinyağı insanları hangi hastalıklara karşı koruyor? Kalp hastalıklarından Alzheimer’a kadar birçok hastalığa iyi gelen zeytinyağını tüketmenin faydalarını ve uzun yaşamın sırlarını Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak açıkladı. Twitter

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A ve E vitaminleri, mineraller ve yağ asitleriyle zeytinyağı cildinizin genç kalmasını sağlar. Kolajen üretimini tetikler, pürüzsüz bir cilt sağlar. Ağızdan tüketildiğinde de yaşlanmaya bağlı hastalıklardan korur. Twitter

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Her gün banyo yapmadan önce vücudunuza ılık zeytinyağıyla 5-10 dakika masaj yapın. Bu vücudunuzda kan dolaşımını sağlayacak ve cildinizi nemlendirecek. Bunun yanında yemeklerinizde günde 1-2 kaşık zeytinyağı kullanın. Twitter

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