Uzmanlar uyarıyor sakın iki elle telefon kullanmayın!

Doğru telefon kullanımı nasıl olmalıdır ? Yanlış pozisyonda telefon kullanımının zararları nelerdir ? Telefon kullanırken vücut poziyonunuza dikkat etmelisiniz. Yanlış pozisyonda telefon kullanmak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Elimizden düşürmediğimiz ve günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonu, yanlış kullanımı halinde omurgada ciddi hasarlara yol açabiliyor. Baş, boyun ağrısından sırt ve duruş bozuklukları gibi kişinin dış görünümüne kadar etki eden telefon kullanımı, vücutta kronik ağrı döngülerini de beraberinde getiriyor. elefonu iki elle tutmak yerine, tek elle kullanmanın daha doğru olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Toprak, doğru çanta kullanımının ipuçlarını da verdi. Twitter

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“VÜCUDA GEREĞİNDEN FAZLA YÜK BİNİYOR”: Ortalama insan başının 5 buçuk kg olduğunu ve telefon kullanımı sırasında başın 60 derece aşağı doğru eğilmesiyle vücudun bunu 27 kg olarak algıladığını söyleyen BAU Öğr. Gör. Mehmet Toprak, “Telefon kullanımı sırasında 5 buçuk kg olan başımızı eğer 15 derece öne doğru eğersek, vücut bunu 12 kg olarak hisseder. Eğer başımızı 30 derece öne doğru eğersek, bunu 18 kg olarak hissediyor. 45 derece öne eğip telefonla, bilgisayarla, kitapla meşgul olursak 22 kg olarak hissediyor. 60 derece öne doğru eğersek de 5 buçuk kg olan başımızı vücut, 27 kg olarak hissediyor” dedi. Twitter

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“YANLIŞ TELEFON KULLANIMI BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUR”: Tedavinin yanında kişinin, yaşam stilinde de değişikliğe gitmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Mehmet Toprak, “Kronik olarak yük binme sonrası sırt ve boyun kavşağımızdaki kas gruplarımızda spazmlar gelişiyor. Kronik ağrı döngüleri oluşuyor. Bu aşamada kişi, istirahat etse de ağrıları hafiflemiyor çünkü; Kas çok calışmadan dolayı artık kendisini korumaya alıyor ve kasılıyor, dinlenemiyor, rahatlayamıyor. Bunun tedavisi de ameliyat, kayropraktik ya da fizik tedavi değil. Çare kişinin günlük yaşam stilini değiştirmesi. Yani, kişi neyi yanlış yapıyorsa onu doğru yaparak bunu önleyebilir. Twitter

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