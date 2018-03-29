Uzmanlar uyarıyor! D Vitamini eksikliği...

Uzmanlar D vitamininin kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardım ettiğini ve bunun özellikle çocukların kemik gelişimi için oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Peki D vitamini takviyesi nasıl alınır, D vitamini nelerde bulunur ?

Uzmanlar uyarıyor! D Vitamini eksikliği...

Türkiye’de vitamin D eksikliği görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere yönelik yapılan son çalışmada 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği saptandı.D vitamininin hem güneş yardımıyla vücut tarafından üretilebilen hem de dışarıdan besinler ve takviyeler ile alınabilen bir vitamin türü olduğu söyleyen Prof. Dr. Emin Ünüvar D vitamin takviyesi ve D vitamininin ne işe yaradığıyla ilgili bilgiler verdi.

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Uzmanlar uyarıyor! D Vitamini eksikliği...

Prof. Ünüvar, “D vitamini kemik dokusu dışında birçok organımızın çalışmasında da önemli role sahiptir. Vücudumuzdaki hemen hemen her hücreyi etkileyebilir. Hücre farklılaşmasında, fonksiyonlarında düzenleyici role sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutar ve aktif olmasını sağlar. Vücut hücreleri arasında sinerjiyi oluşturmada yardımcıdır” diye konuştu.

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Uzmanlar uyarıyor! D Vitamini eksikliği...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ: Prof. Dr. Ünüvar, D vitamini eksikliğinin öne çıkan nedenlerini şöyle sıraladı: “Gıdalarla yetersiz D vitamini alımı ve beslenme biçimi, bazı sindirim sistemi hastalıklarında D vitamininin bağırsaktan yetersiz emilimi, böbrek ve karaciğer hastalığı sebebiyle D vitamininin aktif forma dönüşememesi, kullanılan bazı ilaç türleri D vitamini eksiliğine neden olabilir.’’

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Uzmanlar uyarıyor! D Vitamini eksikliği...

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELER YAPAR: Prof. Dr. Ünüvar, “Bu vitaminin eksikliği kasların zayıflamasının ve kas ağrılarının temel nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda, demir eksikliği ve kansızlık riski oldukça yüksektir. Kasların yanı sıra periferik sinir dokusuna da olumsuz etki yapabilir. Buna bağlı olarak ağrılar, uyuşmalar, batmalar görülebilir. Kronik veya tekrarlayan ağrı sendromlarında D vitamini yetersizliği olumsuz etki yapabilen bir faktördür’’ uyarısında bulundu.

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