Uzmanlar tarih verdi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak

Bugün, yarın derken İstanbullular kar hasreti çekmeye başladı. Ocak ayında sıcak güneşli günler bir yerde vatandaşların hoşuna giderken diğer yandan da 'artık kar yağsın' sözleri duyulmaya başlandı. Türkiye'nin batısı kış ortasında adeta yazdan kalma günlerin keyfini sürerken, son 13 yılın en sıcak ocak ayı yaşanıyor. Perşembe günü ise yağmur geliyor. Meteoroloji Antalya, İzmir, Hatay, Osmaniye, Maraş, Mersin ve Aydın'ı şiddetli yağışlara karşı uyardı. Meteoroloji uzmanları İstanbul için de kar yağışına tarih verdi. Twitter

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SON 12 YILIN EN SICAK KIŞI : İstanbul’da son 12-13 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığını belirten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, perşembe günü için uyardı ve şu bilgileri verdi : “Perşembe günü tekrar yağmurlar geliyor. Cuma-cumartesi yağış var. Ama hava sıcaklığı mevsim ortalamalarının tam 2 katı. Bu kış gelmeyecek demek değil.' Twitter

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İSTANBUL'A KARIN GELİŞ TARİHİ : 13 Ocak-14 Ocak tarihinden itibaren İstanbul’da kar konuşmaya başlayabiliriz. Hava kirliliği açısından çok olumsuz bir tablo görüyoruz. Sisli ve puslu, ağır bir hava var. Balkanlar’dan perşembe günü gelen hava serinletmeyecek ancak bu ağır havayı temizleyecek. Twitter

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