Uzmanlar açıkladı cildiniz için bu uyarılar önemli!

Bahar ayları ile birlikte yaza geçiş döneminde cildin toparlanması için; beslenmeden su tüketimine, yaşam tarzı değişikliklerinden kozmetik uygulamalara kadar önlem alınması gerekiyor. Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Ayşe Gül Erdoğan, bahar aylarında doğru cilt bakımı için önerilerde bulundu.

1.BAHARDA CİLT TİPİNİZE GÖRE NEMLENDİRİCİNİZİ DEĞİŞTİRİN: Kış aylarında yıpranan ve nemini kaybeden cilt için uygun nemlendiricilerin kullanılması çok önemlidir. Bu da ancak dermatoloji uzmanı kontrolünde cilt tipine uygun ürünler seçilerek gerçekleştirilebilir. Yeteri kadar nemlenen cilt sağlıklı ve parlak görünmektedir.



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2.CİLDİNİZİ SABAH AKŞAM TEMİZ TUTUN: Hava kirliliği ve makyaj gün içinde cildin kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle temizleyici ürünleri düzenli olarak günde 2 kez uygulamaya özen gösterilmelidir. Dermatoloji uzmanı tarafındanönerilen,cilt yapısına uygun ürünlerle temizlenen ciltte siyah nokta ve sivilce görülme riski azalır. Bu alışkanlık yaşlanmanın ciltteki etkilerinin önüne geçilmesi için önemli bir adımdır.



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3.BAHAR GÜNEŞİNİN CİLDİNİZİ LEKELENDİRMESİNE İZİN VERMEYİN: Özellikle baharın ilk güneş ışınları cilde her zamankinden daha çok zarar verebilmektedir. Güneşkoruyucular cildi zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak hem cilt yaşlanmasını önlemekte hem de cilt kanserlerinden korumaktadır. Güneş koruyucu ürünler, dışarı çıkılmadan 20-30 dakika önceden sürülmeli ve belirli aralıklarla yenilenmelidir. Güneş koruyucu seçiminde yine uzman tavsiyesi göz önünde bulundurulmalıdır.



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