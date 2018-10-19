Uzmanından uyarı: Balığı roka ile yemeyin

Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken balığın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, haftada en az 2 gün balık tüketilmesi gerektiğine vurguluyor.

Sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken balığın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, haftada en az 2 gün balık tüketilmesi gerektiğine vurguluyor. Ancak balığın bu özelliklerinden en etkili şekilde faydalanabilmek için de tazeliğinin nasıl anlaşılacağından pişirme yöntemine, yanında neler tüketilmesi gerektiğinden nelerden kaçınılması gerektiğine kadar birçok noktaya da dikkat etmek gerekiyor.



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Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Özkahya, balık tüketmenin püf noktalarını anlattı. Öyle ki 85 bin menopoz sonrası kadın üzerinde yapılan bir araştırmada; haftada 5 ve daha fazla balık tüketenlerde hiç balık tüketmeyenlere göre kalp krizi gelişme riski yüzde 30 daha az bulunmuş. Balık içerdiği omega 3 sayesinde de zihni açarak hafıza kaybı ve unutkanlığı önlüyor. Twitter

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Omega 3 aynı zamanda beyin ve sinir sistemini de olumlu yönde etkiliyor. Fosfor ile A vitaminden zengin olması gözde meydana gelen dejenerasyonları önlüyor. Balık aynı zamanda içerdiği kalsiyumla kemik kaybını da önlüyor. Protein içeriği açısından iyi bir kaynak olan balık doygunluk hissi veriyor.



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