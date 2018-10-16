Üzerinde servet taşıyan gelin olay oldu! Evinde hamamı da var

Haftaiçi hergün farklı bir gelinin yarıştığı Gelin Evi'nin 2. gün yarışmacısı bugün Suna Hanım oldu. Daha ilk günden iddiasını ortaya koyan Suna Gelin'in takıları, hamamlı banyosu ve gelin adayları tarafından çok abartı bulunan mobilyaları olay oldu.
PEKİ KİMDİR BU ÇOK KONUŞULAN SUNA GELİN: Suna Hanım 25 yaşında aslen Trabzonlu ve 1.5 yıldır evli. Ev hanımı olan Suna Hanım eşinin işinden dolayı Bursa'da yaşıyor ve yarışmaya da buradan katılıyor.
İddiasını ve farkını her ortamda sergilemeyi sevdiğini söyleyen Suna Gelin'in mobilyaları ise girer girmez yarışmaları etkiledi. Gelinler tarafından mobilyalar çok ağır ve 'gereksiz pahalı' bulunsa da Suna Gelin'in ev dekorasyonu genel olarak beğenildi.
Evin her yerinde şık avizeler tercih eden Suna Gelin'in salonunda 2 adet taşlı avize bulunuyor. Salonunda bulunan halılar ise el dokuması
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