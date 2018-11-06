Uyuşturucu almasın diye odaya kilitlemişler! Sonu feci bitti...

Yalova’da, 5 katlı bir binanın 4’üncü katından birbirine düğümlediği çarşaflara tutunarak inmeye çalışırken düşüp hayatını kaybeden Didem Kiriş’in tartıştığı ailesi tarafından uyuşturucu almaması için odaya kilitlendiği iddia edildi. Annesi tarafından odaya kilitlenen Didem Kiriş'in uyuşturucu bulmak için balkondan kaçmaşa çalışırken düştüğü ortaya çıktı.
Korkunç olayın arkasından yine ocak karartan uyuşturucu çıktı. Bekar olan ve annesiyle birlikte yaşayan Didem Kiriş, iddiaya göre uzun süredir alkol bağımlısıydı.
Son zamanlarda ise uyuşturucu kullanmaya başlayan Kiriş, önceki gece de uyuşturucu almak için evden çıkmak istedi.
Annesi de buna engel olmak için, Kiriş'i odaya kilitledi.
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