Uykusuzluğa ne iyi gelir işte hem uyuyup hem kilo verdiren yöntem

Dans edin: Genelde bir iş günü sona erdiğinde, yemek ve uyku için ancak enerjimiz kalır fakat yine de geç saatlere kadar otururuz. Bunun sebebi beynimizin yorulması ancak bedenimizin yorulmamasıdır. Dolayısıyla akşam yemeği yemeden önce ikisini birbirine eşitlemek için dans, yüzme, koşma, yürüme gibi sporları yapmamız lazım. Egzersiz sadece yağları harekete geçirmeyecektir, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını iyileştirecektir ve daha hızlı uyumanızı sağlayacaktır. Spor kasları da güçlendirir, stresi azaltır ve size bir ışıltı verir.