Uykusuzluğa ne iyi gelir işte hem uyuyup hem kilo verdiren yöntem

Vücudunuzdaki fazla kiloları vermek istiyorsanız, öncelikle yatma zamanına dair bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, iyi bir uykunun kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor
Uykusuzluk insülin direnci, stres artışı, açlık hormonu düzeyleri ve yavaş metabolizma ile yakından alakalı ve bunlar da kilo almaya sebep oluyorlar. Dolayısıyla uyku vaktiniz geldiğinde bazı ritüeller edinmek daha iyi uyumanızı ve böylece kilo vermenizi sağlayacaktır. Ayşe Tolga, rahat uyuyabilmenin yollarını yazdı.
Dans edin: Genelde bir iş günü sona erdiğinde, yemek ve uyku için ancak enerjimiz kalır fakat yine de geç saatlere kadar otururuz. Bunun sebebi beynimizin yorulması ancak bedenimizin yorulmamasıdır. Dolayısıyla akşam yemeği yemeden önce ikisini birbirine eşitlemek için dans, yüzme, koşma, yürüme gibi sporları yapmamız lazım. Egzersiz sadece yağları harekete geçirmeyecektir, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını iyileştirecektir ve daha hızlı uyumanızı sağlayacaktır. Spor kasları da güçlendirir, stresi azaltır ve size bir ışıltı verir.
Kuruyemiş tüketin: Fazla endişeli olmak uykusuzluğa sebep olur ve stres ise kortizol düzeylerini yükseltir, neticesinde oksidatif stres artar ve inflamasyonlar ortaya çıkar. Bu düzeyleri düşürebilmek için bazı sağlıklı gıdaları tüketmeniz gerekiyor. Bunlar arasında kuruyemişler bulunuyor.
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