Uyku hakkında doğru bilinen yanlışlar

İşte uyku hakkında doğru olduğuna inandığımız, kimisi doğru olan şehir efsaneleri...

Hepimizin ihtiyaç duyduğu ve çoğu kez yeteri kadar alamadığımızdan şikayetçi olduğumuz uyku hakkında çeşitli şehir efsaneleri vardır. Bunlardan en bilinenleri ise ideal uyku sürecinin 8 saat olması ve kahvenin uyku kaçırdığıdır. Peki bunlar gerçekten doğru mu? İngiliz basınında yer alan habere göre bunlar birer şehir efsanesi olabilir. Örneğinn, uyku uzmanı Dr. Neil Stanley'e göre 8 saatlik uyku herkes için gerekli değil. Kişi ideal uyku saatini bedenini dinleyerek almalı. İşte uyku hakkında doğru olduğuna inandığımız, kimisi doğru olan şehir efsaneleri... Twitter

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Herkesin 8 saatlik uykuya ihtiyacı vardır; Dr. Stanley'e göre bu tamamen bir mit ve ortalama bir değer olmaktan öteye gidemez, çünkü herkesin uyku ihtiyacı farklıdır ve bunun için yapılacak en iyi şey kişinin kendini dinleyerek kaarar vermesidir. Uykuya dalabilmek için kişinin zihnini boşaltması gerekir; Dr. Stanley bunun kesinlikle doğru olduğunu savunarak uykuya dalabilmek için gerekli olan 3 şeyi sıraladı: kişinin kolaylıkla uykuya dalabilmesine yardımcı olan sade bir yatak odası, rahatlamış bir vücut ve boş bir zihin. Twitter

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Uykudan önce kahve içmek uyku kaçırıyor; YANLIŞ - Kimi insanların kafeine karşı aşırı hassasiyet duyduğunu ifade eden Dr. Neil Stanley, bunun yine de doğru olmadığını ifade ederek kişinin kendisini takip ederek buna karar vermesi gerektiğini savunuyor.

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