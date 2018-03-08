Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün fuhuş şebekesine yönelik 1 aylık takip sonucunda bu sabah, İzmir'in çeşitli ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 erkekten 8'i, fuhuş yaptıkları iddia edilen 16'ı kadından ise 14'ü gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 erkek ve 2 yabancı kadının ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.