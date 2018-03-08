Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

İZMİR’den Manisa’ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi.

Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün fuhuş şebekesine yönelik 1 aylık takip sonucunda bu sabah, İzmir'in çeşitli ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları Türkiye'ye getirerek fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 13 erkekten 8'i, fuhuş yaptıkları iddia edilen 16'ı kadından ise 14'ü gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 erkek ve 2 yabancı kadının ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

Gözaltına alınanlar Manisa'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyete götürüldü. Bu sırada gözaltına alınanlardan birinin eşi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, basın mensuplarına küfür etti, beraberinde getirildiği kız çocuğunun yanına verilmesini istedi.

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Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

Gözaltına alınanlar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 9 Mart'a kadar emniyette sorgulanacak şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ukrayna ve Rusya'dan yabancı kadınları getiren şüphelilerin, Manisa merkez ve ilçelerde taksi ve kiralık araçlara müşterilere götürdükleri iddia edildi.

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Utanmadan gazetecilere küfür ettiler: Şehirler arası fuhuş çetesi!

Manisa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yabancı uyruklu kadınların İzmir’den Manisa’ya taksiyle getirilerek aracılar vasıtasıyla fuhuş yaptırıldığı ihbarını almasının ardından İzmir ve Manisa'da çeşitli ilçelere yapılan eş zamanlı operasyonlarla 14’ü yabancı uyruklu kadın, 8’i erkek toplam 22 kişiyi gözaltına aldı.

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