Utanç verici fotoğraf! En azılı suçlunun karısı bu halde

İngiltere'nin en çok tanınan suçlusu Charles Bronson, tatil fotoğrafları manşet olan oyuncu eşi Paula Williamson'dan boşanmaya karar verdi. Bronson'ın oyuncu eşi Paula Williamson'ın İspanya Tenerife'deki tatilinde çekilen görüntüleri, geçen hafta ortaya çıktı. Coronation Street'in oyuncusu Williamson'ın iki erkekle çekilen samimi görüntüleri İngiltere'de ses getirdi.
''APTALCA BİR HATA YAPTIM'': Coronation Street'in oyuncusu 37 yaşındaki Williamson'ın göğüslerinin öne çıktığı kayıtta, başka bir erkek daha vardı. Paula Williamson ise, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada "Gerçekten mahvoldum, gözyaşlarımı durduramıyorum. Aptalca bir hata yaptım. Şimdi sevdiğim her şeyi kaybettim" dedi. Medyaya yansıyan fotoğrafları gören Bronson, boşanacağını açıkladı.
Bronson, Paula Williamson'a cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşma aracılığıyla evlenme teklif etmişti. Hayatının uzun bir dönemini demir parmaklıklar ardında geçirmiş olmasına rağmen, Charles Bronson daha önce iki kez evlendi ve bir kez de nişanlandı.
1974 yılından bu yana İngiliz hapishanelerinin en ünlü konuğu haline gelen suç örgütü lideri Bronson, cezaeviyle 19 yaşında tanıştı. Hapishanede kaldığı süre içinde durmadan gardiyanlara saldıran ve şiddet uygulayan Bronson'ın cezası bu yüzden boyu hapse çevrildi.
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