Utanç lekesi kadınları çırılçıplak soyup...

Utanç lekesi kadınları çırılçıplak soyup...

Dünya tarihi uzun ve kanlı bir külliyat. Güzel şeyler yok değil tabi ki ama savaşlardan geçilmiyor. İnsanların çektiği acılarla dolu. Genellikle tarihin kitaplara dökülmüş yüzüyle haşır neşir olduğumuz için insanların neler yaşadığı hakkında empati kurmamız oldukça zor oluyor. Galerinin devamında göreceğiniz bazı fotoğraflar tarihteki bazı güzellikleri göstersede bazıları gerçekten vicdan sızlatıyor. Japonya'nın Guam'ı işgali.

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Utanç lekesi kadınları çırılçıplak soyup...

Dünya tarihi uzun ve kanlı bir külliyat. Güzel şeyler yok değil tabi ki ama savaşlardan geçilmiyor. İnsanların çektiği acılarla dolu. Genellikle tarihin kitaplara dökülmüş yüzüyle haşır neşir olduğumuz için insanların neler yaşadığı hakkında empati kurmamız oldukça zor oluyor. Galerinin devamında göreceğiniz bazı fotoğraflar tarihteki bazı güzellikleri göstersede bazıları gerçekten vicdan sızlatıyor. 16 Ekim 1941 infaz mangası tarafından toplatılmış Ukrayna lı yahudiler.

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Utanç lekesi kadınları çırılçıplak soyup...

Dünya tarihi uzun ve kanlı bir külliyat. Güzel şeyler yok değil tabi ki ama savaşlardan geçilmiyor. İnsanların çektiği acılarla dolu. Genellikle tarihin kitaplara dökülmüş yüzüyle haşır neşir olduğumuz için insanların neler yaşadığı hakkında empati kurmamız oldukça zor oluyor. Galerinin devamında göreceğiniz bazı fotoğraflar tarihteki bazı güzellikleri göstersede bazıları gerçekten vicdan sızlatıyor. İşte Türkiye'den ve dünyadan birbirinden çarpıcı tarihi kareler... Şehitler Abidesi açılışında bir bacağını Çanakkale'de bırakmış Gazimiz, 21 Ağustos 1960.

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Utanç lekesi kadınları çırılçıplak soyup...

Yahudi kadınlar, şehrin yakınında bir ormanda öldürülmeden önce soyunuyorlar.

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