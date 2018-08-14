Üstsüz balkona çıkan Katie Price'ye sevgili sansürü!

Kris Boyson ile tatile çıkan ünlü şarkıcı Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı. Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti. Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.

SEVGİLİSİ KOLLARIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI Ünlü şarkıcı Katie Price, Tayland'da sevgilisiyle görüntülendi. Genç sevgili balkona üstsüz çıkan şarkıcının görüntü vermemesi için kollarıyla sevgilisi sansürlemeye çalıştı. Kris Boyson ile tatile çıkan ünlü şarkıcı Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı. Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti. Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.







