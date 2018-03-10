Usta Oyuncu Ercan Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde 'Kapıcı Cafer', Kaygısızlar dizisinde 'Memnun' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu güçlükle ayakta duruyordu.Usta oyuncunun naaşı, namazdan önce cami avlusuna getirildi. Yazgan'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu. Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Can Yazgan, "Beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik" dedi.

Ercan Yazgan'la en son geçtiğimiz yıl görüştüklerini ifade eden oyuncu Ferdi Akarnur, "Bir kafede oturduk, sohbet etik. İyiydi, bir şeyi yoktu. Ayın birinde telefonla görüştüm, kendisiyle görüştüm, hastanedeydi" dedi. Usta oyuncunun oğlu Can, babasının tabunun başından ayrılmadı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Dunkoff karakteriyle hafızalarda yer eden Ali Uyandıran, "Çok hüzünlüyüz. Uzun yıllar beraber çalışmışlığın ötesinde bir dostluk yaşadık" diye konuştu. Tiyatrocu Süheyl Uygur, "Bizim çocukluğumuz. Çok üzüldüm. Türk tiyatrosunda çok güzel eserler bıraktı. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Ünlü oyuncu Nuri Alço da Yazgan'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, Çok erken gitti. Çok güzel bir insanı kaybettik. Başımız sağolsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ercan Yazgan'ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Bizimkiler dizisinin çaycısı Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz de vardı.

  • Magazin 10 Mart 2018 19:28
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