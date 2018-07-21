Üsküdar'da vahşet! Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu.

Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi. Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

ANNELERİNİN BAŞINDA BEKLEDİLER: Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ: Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor.